Cronaca Oristano, Giuseppe Scrivo è il nuovo questore

Il dirigente della Polizia di Stato ha assunto l’incarico il 2 novembre. In mattinata l’incontro con il prefetto Paolo Corritore. Oristano, 2 novembre 2026 – Giuseppe Scrivo ha assunto oggi l’incarico di questore di Oristano. Il questore dirige la Questura e coordina, a livello provinciale, le attività della Polizia di Stato. Scrivo è dirigente superiore e proviene dalla Questura di Nuoro, dove ha ricoperto l’incarico di vicario del questore. Questa mattina il prefetto Paolo Corritore lo ha ricevuto a Palazzo del Governo. Nel corso dell’incontro, riferisce la Prefettura, sono stati richiamati i principali temi di interesse comune. Nei prossimi giorni è previsto l’avvio di un confronto per coordinare le attività di competenza delle due istituzioni; il comunicato non specifica quali questioni saranno affrontate. Corritore ha rivolto a Scrivo gli auguri di buon lavoro e gli ha dato il benvenuto nella provincia, auspicando una collaborazione efficace al servizio del territorio. Il nuovo questore ha ringraziato per l’accoglienza e assicurato il proprio impegno, mettendo a disposizione l’esperienza maturata nella carriera.