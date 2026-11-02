Villacidro, due mattinate di cinema alla Scuola Agraria





«Ciascuno di noi - spiega Elio Turno Arthemalle, coordinatore del laboratorio - è entrato e uscito innumerevoli volte, anche senza accorgersene, in e da innumerevoli storie. La nostra stessa vita è un groviglio di storie che si intrecciano, si confrontano e talvolta si contraddicono tra loro. Ma è solo quando sappiamo individuare le singole tessere e disporle secondo un ordine, che il groviglio si dipana e una storia diventa raccontabile, in modo che anche una persona a noi sconosciuta vi si possa riconoscere. È ciò che cercheremo di fare insieme, intrecciando i fili di ciò che ciascuno conosce, immagina, teme o desidera». Il percorso della Fondazione Dessì nelle scuole di Villacidro comprende attività dedicate alla scrittura, al fumetto, al teatro, al giornalismo e all’ambiente. Tra i prossimi appuntamenti è previsto Come le nuvole, laboratorio teatrale per gli alunni delle scuole primarie, a cura di Silvestro Ziccardi di Cada Die Teatro.

Il 5 e 6 novembre gli studenti guarderanno cortometraggi, ne discuteranno e proveranno a scrivere insieme il soggetto di un film, cioè la storia di base da cui può nascere una sceneggiatura. Il cinema si impara anche guardando: seguendo una storia, chiedendosi come è stata raccontata, osservando come il montaggio mette in ordine le immagini. Su questo percorso lavoreranno gli studenti della Scuola Agraria di Villacidro, il 5 e 6 novembre, in un laboratorio coordinato dal regista Elio Turno Arthemalle. Gli incontri, dalle 10 alle 12, fanno parte del progetto Nuovi linguaggi per l’immaginario della Fondazione Giuseppe Dessì, sostenuto dalla Fondazione di Sardegna. La prima mattinata sarà dedicata alla visione di tre cortometraggi. Si comincia con True Love Waits di Simone Cicalò, storia di un uomo alle prese con una scelta rischiosa mentre la moglie è in coma. Segue Una faccia da cinema di Alberto Salvucci, commedia su due aspiranti attori e videomaker coinvolti in un affare inatteso. Completa la selezione Piccolo vuoto, diretto da Elio Di Pace e scritto da Marta Esposito con il coinvolgimento degli studenti del Liceo Piga: il protagonista, Davide, divide le giornate tra la scuola, il sogno del calcio e il lavoro nell’azienda agricola di famiglia. Dopo le proiezioni, i ragazzi potranno confrontarsi sulle storie e osservare alcuni aspetti del montaggio. Il giorno seguente passeranno dalla visione alla scrittura: il laboratorio li coinvolgerà nell’ideazione collettiva di un soggetto cinematografico.