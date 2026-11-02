La Nit de les Ànimes anima il centro di Alghero: nel weekend arrivano le Janas





Sabato 31 ottobre La Nit de les Ànimes ha animato il centro storico di Alghero con un pomeriggio dedicato alle famiglie e alle tradizioni locali. Gli organizzatori riferiscono di una partecipazione numerosa, senza indicare un dato complessivo. L’iniziativa, primo appuntamento dell’Alguer Family Festival EXTRA, è stata realizzata con la collaborazione dell’Ufficio Politiche Familiari, della Fondazione Alghero e del CCN Al Centro Storico. Tra le attività proposte: la Casa Stregata nella Torre Sulis, le cacce al mostro, i laboratori di biscotti, zucche e pozioni, i contest in Largo San Francesco e il truccabimbi in piazza San Michele. La serata ha incluso anche la presentazione del libro Contes de Por di Francesc Ballone, illustrato da Pietro Mureddu, e laboratori per bambini condotti da Eleonora Cattogno. Il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, ha commentato così l’iniziativa: “Come presidente della Fondazione Alghero - spiega Graziano Porcu - ho creduto subito nella grande potenzialità dell'Ufficio Politiche Familiari, con cui stiamo rafforzando vecchi progetti e creandone di nuovi. Dopo il successo dell'Alghero Family Festival di quest'anno abbiamo voluto prolungare le iniziative con un'estensione, e La Nit de les Ànimes di ieri ha raggiunto numeri che finora aveva fatto solo la Casa di Babbo Natale. E non ci fermiamo: nei prossimi due weekend arrivano La casa delle fate: arrivano le Janas e I nuraghi e i loro abitanti: un viaggio alla scoperta della civiltà nuragica.





Grazie al CCN Al Centro Storico, partner del progetto, per la grande collaborazione, e a Eleonora Cattogno e Stefania Ambroggi per il prezioso apporto”, conclude Graziano Porcu, presidente della Fondazione Alghero. Il prossimo fine settimana sarà dedicato alle Janas, figure femminili delle leggende sarde. Sabato 7 novembre, dalle 16.30 alle 20, da piazza Sventramento partirà Alla ricerca del tesoro delle Janas, una caccia al tesoro tra le botteghe del centro. Dalle 16.30 alle 18.30, all’Atelier n. 3, è previsto Le Janas e la festa delle lucine, racconto animato per bambini dai 6 mesi ai 10 anni, con turni ogni mezz’ora e un massimo di 20 partecipanti.





Per questa attività occorre prenotare scrivendo a nidicomunalialghero@progettodonnapiu.com. Dalle 16.30, all’Atelier n. 4, si terrà il truccabimbi con Valentina Livesu; in Largo San Francesco ci sarà il gioco collettivo 1, 2, 3 Janas!. Sabato 7 e domenica 8 novembre, dalle 10 alle 14, l’iniziativa Famiglie nei siti archeologici farà tappa alla necropoli di Anghelu Ruju. L’ingresso è gratuito per i minori fino a 17 anni accompagnati da adulti paganti. La visita guidata facoltativa costa 5 euro a persona; prenotazioni al 329 4385947. Domenica 8, alle 17, il Museo Archeologico ospiterà Che storia!, visita con racconti e laboratorio creativo dedicata alle domus de janas: tombe preistoriche scavate nella roccia, il cui nome significa “case delle fate”. La partecipazione è gratuita, con prenotazione al 339 4687457. Il calendario dell’Alguer Family Festival EXTRA proseguirà il 14 e 15 novembre con un appuntamento dedicato ai nuraghi e alla civiltà nuragica.

Famiglie e bambini hanno partecipato all’appuntamento dell’Alguer Family Festival EXTRA. Sabato 7 e domenica 8 novembre sono in programma cacce al tesoro, laboratori e attività nei siti archeologici. Le maschere hanno attraversato vicoli e piazze, tra laboratori, giochi e racconti.