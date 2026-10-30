Cronaca Commemorazione dei defunti a Sassari, più agenti della Polizia locale ai varchi e nei parcheggi del cimitero

SASSARI - Nei giorni in cui la città intera si rimette in fila coi mazzi di crisantemi in mano per andare a far visita ai propri morti, i viali attorno al camposanto diventano inevitabilmente uno degli snodi più delicati e affollati del traffico urbano. Per evitare che il raccoglimento delle famiglie venga rovinato dal caos delle auto o da qualche sgradita sorpresa, a partire da oggi, venerdì 30 ottobre, il Comando della Polizia locale di Sassari ha deciso di potenziare i servizi di vigilanza già attivi da qualche giorno lungo tutto il perimetro del cimitero cittadino. In vista del fine settimana di Ognissanti e della ricorrenza del 2 novembre, gli agenti in divisa presiederanno i punti nevralgici di accesso e di sosta: le pattuglie saranno posizionate sugli attraversamenti pedonali di via Predda Niedda, davanti all'ingresso di viale Porto Torres, in via San Paolo e direttamente all'interno dell'area parcheggio del camposanto.



Una presenza capillare pensata prima di tutto per proteggere i pedoni – spesso anziani – che devono attraversare arterie stradali trafficate per raggiungere i cancelli. Accanto alla gestione della viabilità, gli uomini e le donne del Comando avranno il compito di tenere gli occhi aperti sulle auto lasciate in sosta e sui vialetti d'ingresso. Il dispositivo punta infatti a prevenire i furti sulle vetture, i danneggiamenti e gli atti vandalici, oltre a contrastare il fenomeno dell'accattonaggio molesto – le richieste insistenti di denaro ai passanti –, garantendo così ai cittadini un punto di riferimento immediato a cui rivolgersi in caso di bisogno per vivere la visita ai propri cari in sicurezza e tranquillità.