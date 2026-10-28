Cronaca Poste e fumetti, da Goku a Dylan Dog: i nuovi francobolli sbarcano a Lucca

ROMA – Quando si parla di francobolli, l'immaginario collettivo corre subito ai vecchi re in posa severa o ai monumenti polverosi chiusi nei raccoglitori dei nonni. Oggi, però, la filatelia – l'arte e la passione di collezionare carte valori postali – cambia passo e strizza l'occhio alle edicole e ai festival pop. Poste Italiane ha infatti emesso due nuovi francobolli ordinari: uno celebra la Giornata della Filatelia vestendosi dei panni di Son Goku, il celebre eroe di Dragon Ball Z, mentre l'altro rende omaggio ai quarant'anni di Dylan Dog, l'Indagatore dell'Incubo creato da Tiziano Sclavi ed edito da Sergio Bonelli.



La presentazione ufficiale non poteva che trovare casa nel tempio italiano del fumetto e dei giochi, approfittando della vetrina di Lucca Comics & Games, dove sono disponibili i timbri speciali del primo giorno di emissione. Il primo francobollo, inserito nel foglietto celebrativo insieme a tre chiudilettera – le etichette decorative che affiancano le affrancature senza valore postale –, immortala il protagonista della storica serie ideata da Akira Toriyama sia nella versione classica con il dogi arancione sia nella potente trasformazione in Super Saiyan, affiancato dal drago Shenron. Un progetto grafico curato da Grani & Partners e ottimizzato dall'Officina Carte Valori dello Stato che unisce il collezionismo tradizionale ai cult della cultura pop giapponese.



Dall'animazione nipponica al brivido d'autore del fumetto italiano il passo è breve. Il secondo francobollo rientra infatti nella serie tematica dedicata alle "Eccellenze del Patrimonio culturale italiano" e festeggia il quarantennale di Dylan Dog. La vignetta riproduce l'illustrazione firmata da Angelo Stano dal titolo Il quarto stato dei mostri, in cui l'investigatore di Dylan cammina circondato da zombie e creature fantastiche. Il foglio, composto da quarantuno esemplari e impreziosito nei quattro angoli da chiudilettera che riproducono le copertine storiche firmate da Claudio Villa, dallo stesso Stano e da Bruno Brindisi, celebra quarant'anni di storie che hanno fatto la storia della nona arte in Italia. I prodotti filatelici sono già in distribuzione negli uffici postali dotati di sportello dedicato e sul portale online di Poste.