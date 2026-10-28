Cronaca Michele Boella entra nel CdA dell’Osservatorio Nazionale Tutela del Mare

L’imprenditore sardo d’adozione di NeMeA Sistemi seguirà l’area dell’innovazione e dei collegamenti tra aerospazio e mare. Confermati Roberto Minerdo alla presidenza e Federico Ottavio Pescetto come direttore generale e vicepresidente. Per la prima volta, secondo la nota diffusa dall’Osservatorio Nazionale Tutela del Mare (ONTM), un imprenditore sardo entra nel suo Consiglio di amministrazione.



È Michele Boella, amministratore delegato di NeMeA Sistemi, che si occuperà di innovazione, trasferimento tecnologico e connessioni tra aerospazio e mare. Boella lavora da anni nell’ecorobotica marina: l’impiego di robot e tecnologie autonome per osservare e monitorare gli ambienti marini. Roberto Minerdo è stato confermato presidente dell’Osservatorio; Federico Ottavio Pescetto mantiene gli incarichi di direttore generale e vicepresidente. Nel consiglio siedono anche Silvia Paparella, presidente di Sogesid e general manager di RemTech Hub, l’avvocato marittimista Antonio Bufalari, Claudia Bugno, Luca Ferrari, Antonio Pandolfo e l’artista ambientale Vladana Vujosevic. «ONTM ha costruito negli anni un patrimonio di relazioni, competenze e collaborazioni che costituisce oggi una base importante per affrontare le nuove sfide del sistema mare, per questo abbiamo affidato a Michele Boella l'ambito ‘Innovazione, trasferimento tecnologico e connessioni tra aerospazio e mare’ conoscendo la sua esperienza nel settore», dichiara il presidente Roberto Minerdo. «Il nuovo Consiglio di Amministrazione avrà il compito di valorizzare questo patrimonio, traducendolo in iniziative e progettualità concrete. Vogliamo rafforzare ulteriormente il rapporto con le istituzioni e con il mondo delle imprese, consolidando al tempo stesso la nostra presenza sui territori e il coinvolgimento della struttura associativa».



La nota segnala anche che NeMeA Sistemi ha ottenuto la certificazione ISO/IEC 42001:2023 e la indica come la prima piccola e media impresa sarda, e una delle prime in Italia, ad averla conseguita. Lo standard riguarda i sistemi con cui le organizzazioni gestiscono l’intelligenza artificiale: stabilisce requisiti per governarne l’uso e controllarne rischi e processi. nemeasistemi.com «Per NeMeA è un onore collaborare con ONTM, per noi significa continuare a portare la nostra esperienza tecnologica all'interno di un ecosistema nazionale nel quale innovazione, competitività e tutela del mare possono e devono procedere insieme», afferma Michele Boella, «con ONTM lavoreremo sui temi della sostenibilità portuale, dell'innovazione tecnologica e della cooperazione mediterranea».