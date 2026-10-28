Cronaca Sassari, arrestato un 49enne per violazione del divieto di reingresso

L’uomo si era presentato all’Ufficio Immigrazione per formalizzare una domanda di asilo. La Questura riferisce che l’arresto è stato convalidato e che non sono state applicate misure cautelari. Un cittadino tunisino di 49 anni è stato arrestato a Sassari con l’ipotesi di aver violato un divieto di reingresso in Italia. A riferirlo è la Questura, secondo cui l’uomo era già destinatario di un provvedimento di espulsione e non avrebbe potuto rientrare nel Paese per dieci anni. Nei giorni scorsi si era presentato all’Ufficio Immigrazione per formalizzare una domanda di asilo.



Durante la consultazione delle banche dati e l’esame dei provvedimenti a suo carico, gli agenti avrebbero rilevato il divieto. L’uomo, ospite del centro di accoglienza straordinaria Pagi Hotel, è stato quindi arrestato. La Questura comunica che l’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria e che non sono state applicate misure cautelari. La convalida riguarda la legittimità dell’arresto e non equivale a una condanna: la responsabilità penale si accerta nel corso del procedimento e nel rispetto della presunzione d’innocenza. Sono in corso gli ulteriori adempimenti di competenza.