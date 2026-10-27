Porto Torres, sequestrato un immobile: cinque persone denunciate.





La denuncia avvia gli accertamenti giudiziari, ma non equivale a una condanna: la responsabilità delle persone indagate potrà essere stabilita soltanto al termine del procedimento. Al momento dell’esecuzione del sequestro erano presenti tre delle persone indicate dalla Polizia. Al termine delle operazioni, sono state accompagnate in una struttura di accoglienza gestita dalla Caritas di Sassari, con il coinvolgimento del sindaco di Porto Torres. L’attività è stata condotta dalla Squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polizia ferroviaria per la Sardegna, insieme al personale della sottosezione di Sassari. Il sequestro preventivo, disposto dall’autorità giudiziaria, riguarda l’immobile e non costituisce un accertamento definitivo di responsabilità. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari.

Il provvedimento riguarda un edificio di proprietà di F.S. Sistemi Urbani, società del gruppo Ferrovie dello Stato. Tre persone presenti al momento dell’intervento sono state accompagnate in una struttura della Caritas. La Polizia ferroviaria ha eseguito il 26 ottobre a Porto Torres un sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari. Il provvedimento riguarda un immobile di proprietà di F.S. Sistemi Urbani, società del gruppo Ferrovie dello Stato. Cinque cittadini italiani senza fissa dimora sono stati denunciati alla magistratura per l’ipotesi di invasione di immobile ai fini di occupazione.