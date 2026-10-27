Ticket del Pronto soccorso non pagati, avvisi per gli accessi 2017-2021





Le richieste riguardano i codici bianchi e verdi nei Pronto soccorso di Alghero e Ozieri. Per chiarimenti ed eventuali esenzioni, la Asl indica gli uffici di Scelta e Revoca del medico; il pagamento va effettuato con il modulo PagoPA allegato all’avviso.

Sono in corso di spedizione gli avvisi bonari per ticket di accesso ai Pronto soccorso di Alghero e Ozieri che risultano non pagati. Le comunicazioni, inviate dall’Agenzia delle Entrate per conto di ATS Sardegna, riguardano prestazioni effettuate tra il 2017 e il 2021 con codice bianco o verde, classificazioni associate ai casi non urgenti o di minore urgenza.

La Asl di Sassari invita chi riceve l’avviso e ha bisogno di chiarimenti a rivolgersi agli uffici di Scelta e Revoca del medico. Qui sarà possibile verificare il motivo della richiesta, la data e la sede della prestazione e l’eventuale diritto all’esenzione dal ticket.

Gli sportelli indicati dalla Asl sono:

Alghero , via degli Orti 93: sportellosau.distrettoalghero@aslsassari.it, tel. 079 9951605;

, via degli Orti 93: sportellosau.distrettoalghero@aslsassari.it, tel. 079 9951605; Ozieri , via Colle Cappuccini 1: sportellosau.distrettoozieri@aslsassari.it, tel. 079 779125;

, via Colle Cappuccini 1: sportellosau.distrettoozieri@aslsassari.it, tel. 079 779125; Sassari, via Tempio 5: controlloesenzioni.sassari@aslsassari.it, tel. 079 2062329, 079 2062328, 079 2062326.

Per pagare, precisa l’azienda sanitaria, va utilizzato esclusivamente il modulo PagoPA allegato all’avviso, che contiene i riferimenti necessari al versamento. La Asl invita quindi gli utenti a non recarsi alle proprie casse ticket per saldare questo tipo di richieste.