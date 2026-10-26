Cronaca Controlli stradali nel Sassarese: 17 patenti ritirate e 20 veicoli fermati o sequestrati

Quattro automobilisti sono stati trovati alla guida in stato di ebbrezza. La Polizia stradale ha inoltre contestato 31 violazioni per il mancato uso delle cinture e 12 per assenza di assicurazione. Nel fine settimana la Polizia stradale ha intensificato i controlli sulle principali arterie della provincia di Sassari e nell’hinterland cittadino, con servizi rivolti in particolare alla prevenzione delle cosiddette “stragi del sabato sera”.



Il bilancio, comunicato dalla Polizia di Stato, è di 17 patenti ritirate, 15 veicoli sequestrati e altri cinque sottoposti a fermo amministrativo: misure diverse, che in totale hanno interessato venti mezzi. Quattro conducenti sono stati sorpresi alla guida in stato di ebbrezza. In due casi l’etilometro ha rilevato valori di 1,95 e 2,00 grammi per litro di sangue. Altre quattro persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti; nei loro confronti, riferisce la Polstrada, sono stati ritirati i documenti di guida e sequestrate quantità di hashish, marijuana e cocaina. Tra le altre violazioni accertate, 31 riguardano il mancato uso delle cinture di sicurezza, dieci l’uso del telefono durante la guida, nove l’eccesso di velocità e cinque la guida senza patente.



In uno di questi casi, secondo quanto ricostruito dagli agenti, un automobilista fermato senza documenti aveva dichiarato di essere regolarmente abilitato. Il giorno successivo si è presentato negli uffici di polizia esibendo una patente straniera che, sottoposta a verifica tecnica, è risultata contraffatta. Il documento è stato sequestrato. Sono state infine contestate dodici violazioni per mancanza della copertura assicurativa obbligatoria. Ai servizi hanno partecipato la Sezione di Sassari della Polizia stradale e i distaccamenti di Olbia e Tempio Pausania.