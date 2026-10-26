Rosa Gambella torna tra le pagine di Enrico Costa





Mercoledì 28 ottobre alla Biblioteca Universitaria di Sassari un incontro dedicato al romanzo storico dello scrittore sassarese, con letture e una piccola esposizione di materiali del Fondo Costa.

Un romanzo può conservare la memoria di una città, ma anche restituirle i suoi luoghi. Da questa idea prende le mosse I luoghi di Rosa Gambella. Viaggio tra i libri di Enrico Costa, l’incontro in programma mercoledì 28 ottobre alle 18 nella sala conferenze della Biblioteca Universitaria di Sassari.

Al centro ci sarà il Racconto storico del secolo XV, opera dello scrittore sassarese Enrico Costa (1841-1909), pubblicata nel 1897 a puntate sulla Nuova Sardegna e poi raccolta in volume. L’appuntamento prosegue il ciclo dedicato ai libri di Costa, avviato a luglio con un incontro sulla Donora.

Interverranno il direttore della Biblioteca, Giovanni Fiori, il giornalista e autore radiotelevisivo Salvatore Taras e lo storico e saggista Paolo Cau, già direttore dell’Archivio Storico Comunale di Sassari. Le letture dell’attore Daniele Monachella accompagneranno la serata.

Per l’occasione sarà allestita una piccola esposizione di documenti, fotografie e oggetti personali appartenuti a Costa, oggi custoditi nel Fondo a lui dedicato dalla Biblioteca. L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento dei posti, al secondo piano del Complesso monumentale dell’ex Ospedale Civile, con accesso da piazza Fiume.