Il Figari ricorda Ettore Spada, pittore sassarese





L’artista aveva frequentato il Liceo “Filippo Figari” e raccolto l’eredità del padre Costantino, sviluppando un proprio percorso. Alcune sue opere sono conservate nelle raccolte pubbliche della città.

Il Liceo Artistico “Filippo Figari” di Sassari ricorda Ettore Spada, pittore conosciuto nell’Isola e figlio di Costantino, tra i protagonisti della vita artistica e culturale sassarese dal secondo dopoguerra.

Ettore aveva studiato proprio al Figari. In una famiglia in cui la pittura era parte della vita quotidiana, seppe costruire una strada personale. Tra le sue opere conservate nelle raccolte pubbliche sassaresi figurano un autoritratto e il ritratto del pittore Libero Meledina. Nel 2017 donò al Policlinico Sassarese Il volo della farfalla.

Nel messaggio di cordoglio, la scuola rivolge un pensiero alla sorella Aline, al fratello Turi, alla figlia Eleonora — anche lei ex allieva dell’istituto — e a tutta la famiglia Spada, legata da una lunga storia alla comunità artistica cittadina.