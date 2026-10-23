Tempio Pausania, anziano disorientato in centro: la Polizia lo riaccompagna a casa





Una segnalazione al 112, poi l’intervento e il ricongiungimento con una familiare. È successo domenica 18 ottobre a Tempio Pausania, dove gli agenti del Commissariato hanno aiutato un anziano che appariva disorientato.

A chiedere aiuto è stata una cittadina, dopo averlo visto tentare di entrare in una banca chiusa per la giornata festiva. I poliziotti lo hanno rintracciato in un bar e gli si sono avvicinati con discrezione. L’uomo ha spiegato di essere in attesa dell’apertura dell’istituto: gli agenti gli hanno chiarito che, essendo domenica, la banca non avrebbe aperto.

Poiché aveva dimenticato il cellulare a casa, i poliziotti lo hanno accompagnato nella sua abitazione e sono riusciti a contattare una familiare. Sono rimasti con lui fino all’arrivo della donna, alla quale è stato affidato per l’assistenza successiva.

La Questura ha riferito che l’intervento è nato dalla collaborazione di una cittadina e si è concluso con il ricongiungimento dell’anziano alla familiare.