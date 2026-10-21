Coldiretti apre una nuova sede a Santa Maria La Palma: «Vogliamo essere parte integrante di questo territorio»





«Vogliamo essere parte integrante di questo territorio», ha detto Fois, indicando nei servizi e nella rappresentanza delle aziende gli obiettivi del nuovo ufficio. L’assemblea è stata anche l’occasione per discutere dei costi che gravano su agricoltori e allevatori: carburante, fertilizzanti, energia e trasporti. Tra i temi affrontati, la Regione ha stanziato 25 milioni di euro per sostenere il comparto rispetto ai rincari del carburante e dei fertilizzanti. Coldiretti ha richiamato inoltre la riduzione del 20% annunciata da Eni sui carburanti destinati alle attività agricole e alla pesca, applicata ai prodotti commercializzati da Enilive e prevista, al momento dell’annuncio, fino alla fine di ottobre, con possibilità di proroga.





Nel confronto si è parlato anche del divario tra i prezzi riconosciuti a chi produce e quelli pagati dai consumatori, delle difficoltà dei cerealicoltori e degli allevatori, dei ritardi nei pagamenti e dei bandi. Per la Nurra, Coldiretti segnala in particolare il peso dei trasporti legato all’insularità e la necessità di migliorare il servizio irriguo. Olivicoltura e vitivinicoltura, filiere importanti per l’economia locale, hanno completato il quadro dei temi affrontati. Con la nuova sede, l’organizzazione punta a garantire un punto di riferimento stabile alle imprese del territorio, per l’assistenza quotidiana e il confronto sulle prospettive dell’agricoltura locale.

L’ufficio in piazza Olbia è stato inaugurato durante un’assemblea dedicata all’agricoltura e all’allevamento della Nurra. Al centro dell’incontro i costi di produzione, i trasporti e le risorse per le aziende. Un presidio più vicino alle imprese agricole della Nurra e un’occasione per fare il punto sulle difficoltà del settore. Coldiretti Nord Sardegna ha inaugurato ieri la nuova sede territoriale in piazza Olbia, a Santa Maria La Palma, borgata di Alghero. All’incontro hanno partecipato il presidente regionale Antonello Fois, il direttore Marco Locci, il sindaco Raimondo Cacciotto e l’assessora comunale alle Attività produttive Ornella Piras. La sede, benedetta da padre Andrea, conclude un percorso avviato tre anni fa.