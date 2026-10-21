Olbia, incendio in un magazzino a San Giovanni: salvata l’abitazione vicina

Paura nella notte in località San Giovanni, nel territorio di Olbia, dove un incendio ha interessato un magazzino accanto a un’abitazione privata. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato per diverse ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
Sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Olbia, affiancati dai colleghi di Arzachena e da un’autobotte. Il loro intervento ha permesso di contenere il rogo e impedire che raggiungesse la casa vicina.
Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse all’alba.
Non si registrano feriti né persone intossicate. Sono in corso gli accertamenti tecnici per stabilire che cosa abbia innescato l’incendio.