Olbia, incendio in un magazzino a San Giovanni: salvata l’abitazione vicina





Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse all’alba. Non si registrano feriti né persone intossicate. Sono in corso gli accertamenti tecnici per stabilire che cosa abbia innescato l’incendio.

Paura nella notte in località San Giovanni, nel territorio di Olbia, dove un incendio ha interessato un magazzino accanto a un’abitazione privata. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato per diverse ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Olbia, affiancati dai colleghi di Arzachena e da un’autobotte. Il loro intervento ha permesso di contenere il rogo e impedire che raggiungesse la casa vicina.