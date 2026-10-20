“Passi Sicuri” tra le Buone pratiche 2026 di City Vision





L’assessore comunale Roberto Corbia e la consigliera Giusy Piccone hanno ritirato il premio per Alghero. Ideato e realizzato dall’associazione culturale Itinerandia, Passi Sicuri ha coinvolto Comune, INAIL, ACI Sassari e istituti comprensivi cittadini. Gli studenti hanno contribuito alla progettazione di sei attraversamenti ad alta visibilità collocati vicino alle scuole. L’obiettivo è richiamare l’attenzione di chi guida e, insieme, portare l’educazione stradale fuori dalle aule. INAIL conferma il coinvolgimento delle scuole e dei partner istituzionali. «Siamo estremamente soddisfatti di questo riconoscimento, che conferma quanto il nostro piccolo ma prezioso progetto possa rappresentare un elemento di grande rilievo per la sicurezza delle strade della nostra città» afferma l’Assessore all’Urbanistica e alla Mobilità sostenibile Roberto Corbia, che insieme alla consigliera comunale Giusy Piccone è stato a Padova a ritirare il premio. «Per noi è un punto di partenza verso ulteriori passi in avanti da fare per migliorare già a partire dal prossimo anno la sicurezza e l'accessibilità alle nostre scuole. Esprimo per questo – aggiunge Roberto Corbia - un forte ringraziamento per l’ottenimento di questo riconoscimento all’Associazione Itinerandia per aver ideato, coordinato e attuato il progetto, agli oltre 300 ragazzi che hanno collaborato alla realizzazione dei sei attraversamenti pedonali artistici ad alta visibilità situati vicino alle scuole, all’Inail, ai dirigenti scolastici e all’ACI Sassari».





Il riconoscimento valorizza il metodo del progetto: trasformare gli attraversamenti in segni visibili nello spazio urbano e rendere gli studenti parte attiva della loro progettazione. Per il Comune, il premio è un punto di partenza: la prossima sfida indicata è migliorare ulteriormente sicurezza e accessibilità nei pressi delle scuole.

Il progetto algherese unisce educazione stradale e arte pubblica: sei attraversamenti vicino alle scuole sono stati realizzati con il contributo degli studenti. La sicurezza sulla strada può diventare anche un’esperienza di partecipazione. È l’idea di Passi Sicuri, il progetto nato ad Alghero per rendere più riconoscibili i percorsi casa-scuola coinvolgendo ragazze e ragazzi nella realizzazione di attraversamenti pedonali artistici. L’iniziativa è stata inserita tra le Buone pratiche 2026 di City Vision, la rete che mette in contatto amministrazioni, imprese e ricercatori sui temi dell’innovazione urbana. Il riconoscimento è stato consegnato a Padova durante gli Stati generali delle città intelligenti, il 19 e 20 ottobre.