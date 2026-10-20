Alghero e Fondazione Bruno Kessler, un anno di collaborazione: domani il punto sui progetti





Tra le iniziative già sviluppate, il Comune segnala un percorso formativo con l’Università di Sassari, un piano di comunicazione dedicato al racconto del territorio, un accordo operativo con la Fondazione per accelerare i progetti e un’iniziativa di coworking: spazi e occasioni di lavoro condiviso tra realtà diverse. L’incontro servirà anche a discutere le priorità della fase successiva e gli impegni necessari per dare continuità alla collaborazione. Per la Fondazione, l’esperienza algherese è un progetto pilota, cioè un modello sperimentale che potrebbe essere proposto anche ad altri territori e collegato a reti nazionali ed europee. Ad aprire i lavori sarà il sindaco Raimondo Cacciotto. Sono previsti gli interventi degli assessori Maria Grazia Salaris ed Enrico Daga, del direttore della Pianificazione strategica della Fondazione Bruno Kessler Paolo Traverso e del rettore dell’Università di Sassari Gavino Mariotti, insieme ad altri partecipanti.

A Villa Maria Pia un incontro per presentare il percorso avviato e definire le prossime tappe. In programma ricerca, formazione e sviluppo del territorio. Un anno dopo l’avvio dell’alleanza tra il Comune di Alghero e la Fondazione Bruno Kessler, è tempo di fare il punto: che cosa è stato avviato e quali progetti potranno proseguire? L’appuntamento è per domani, mercoledì 21 ottobre, a Villa Maria Pia, dalle 9.30. La giornata, intitolata L’Italia che collabora: verso una People Strategy, riunirà amministratori, rappresentanti della Fondazione e dell’Università di Sassari. «People Strategy» indica qui un percorso che mette al centro le persone, le competenze e la formazione, insieme alle opportunità di crescita del territorio. Il programma di collaborazione si articola in quattro ambiti: attrattività territoriale, ricerca scientifica e tecnologica, formazione e strategia per le persone.