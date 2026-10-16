Appetitosamente 2026 a Siddi il 25 ottobre

Siddi torna a celebrare il buon cibo e la cultura del territorio con la
diciannovesima edizione di Appetitosamente, in programma domenica 25
ottobre. Il Festival Regionale del Buon Cibo dedica l’edizione 2026 al tema
“Cibo e culto dei morti”, costruendo una giornata tra gastronomia,
archeologia, musica, riti e memoria collettiva.
Il programma inizierà alle 8 in piazza Leonardo da Vinci. Alle 8.15 partirà
“Camminare con gusto”, la passeggiata verso la Tomba di Giganti Sa Domu
’e S’Orcu. Alle 9.30 il monumento nuragico farà da scenario a “Colazione
da… l’Orco”, con il progetto musicale Morti candu bolis di Francesco Medda
Arrogalla, Lia Careddu e Carlo Spiga Makika. Elettronica, launeddas, chitarre
e voci accompagneranno uno degli appuntamenti più suggestivi della
giornata, che terminerà con “su murzu”, l’antica colazione di metà mattina.
Dalle 11.30 Casa Steri ospiterà “Gesti rituali”, dedicato alle consuetudini e ai
cibi legati al culto dei morti. Parteciperanno l’antropologa culturale e
giornalista Alessandra Guigoni, le Signore della Pasta di Siddi e Luciana
Baso della Cantina Quartomoro di Sardegna di Marrubiu, vice delegata
dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino Sardegna, con racconti e
degustazioni guidate.
Alla stessa ora inizierà “Cibo e memoria”, percorso immersivo e sensoriale a
tappe curato da Officine Sonore. Il viaggio attraverserà la chiesa
parrocchiale, la chiesa di San Michele e piazza Leonardo da Vinci con
narrazioni, scoperte e musica itinerante.
Dalle 11.30 prenderà il via anche la ristorazione diffusa. Strade, case, giardini
e parchi di Siddi diventeranno spazi nei quali assaggiare piatti preparati con
prodotti del territorio e di stagione, partendo dalla cucina tradizionale e
aprendosi anche alla sperimentazione.
Nel pomeriggio la musica tornerà protagonista. Alle 16, alla Tomba di Giganti
Sa Domu ’e S’Orcu, è in programma il concerto del Filippo Graziani
Acoustic Duo. Al calar del sole, musica e paesaggio accompagneranno
l’appuntamento nel sito archeologico.
Alle 18.30 partirà invece la “Parata delle anime”, realizzata da Officine
Sonore insieme alla comunità siddese.