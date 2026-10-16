Cronaca Appetitosamente 2026 a Siddi il 25 ottobre

Siddi torna a celebrare il buon cibo e la cultura del territorio con la diciannovesima edizione di Appetitosamente, in programma domenica 25 ottobre. Il Festival Regionale del Buon Cibo dedica l’edizione 2026 al tema “Cibo e culto dei morti”, costruendo una giornata tra gastronomia, archeologia, musica, riti e memoria collettiva. Il programma inizierà alle 8 in piazza Leonardo da Vinci. Alle 8.15 partirà “Camminare con gusto”, la passeggiata verso la Tomba di Giganti Sa Domu ’e S’Orcu. Alle 9.30 il monumento nuragico farà da scenario a “Colazione da… l’Orco”, con il progetto musicale Morti candu bolis di Francesco Medda Arrogalla, Lia Careddu e Carlo Spiga Makika. Elettronica, launeddas, chitarre e voci accompagneranno uno degli appuntamenti più suggestivi della giornata, che terminerà con “su murzu”, l’antica colazione di metà mattina. Dalle 11.30 Casa Steri ospiterà “Gesti rituali”, dedicato alle consuetudini e ai cibi legati al culto dei morti. Parteciperanno l’antropologa culturale e giornalista Alessandra Guigoni, le Signore della Pasta di Siddi e Luciana Baso della Cantina Quartomoro di Sardegna di Marrubiu, vice delegata dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino Sardegna, con racconti e degustazioni guidate. Alla stessa ora inizierà “Cibo e memoria”, percorso immersivo e sensoriale a tappe curato da Officine Sonore. Il viaggio attraverserà la chiesa parrocchiale, la chiesa di San Michele e piazza Leonardo da Vinci con narrazioni, scoperte e musica itinerante. Dalle 11.30 prenderà il via anche la ristorazione diffusa. Strade, case, giardini e parchi di Siddi diventeranno spazi nei quali assaggiare piatti preparati con prodotti del territorio e di stagione, partendo dalla cucina tradizionale e aprendosi anche alla sperimentazione. Nel pomeriggio la musica tornerà protagonista. Alle 16, alla Tomba di Giganti Sa Domu ’e S’Orcu, è in programma il concerto del Filippo Graziani Acoustic Duo. Al calar del sole, musica e paesaggio accompagneranno l’appuntamento nel sito archeologico. Alle 18.30 partirà invece la “Parata delle anime”, realizzata da Officine Sonore insieme alla comunità siddese.