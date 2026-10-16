Cronaca Distributore automatico forzato in un’attività nell’Oristanese: arrestato un minorenne

Secondo i carabinieri, il ragazzo avrebbe spintonato la titolare per fuggire con prodotti del valore di circa 80 euro. Denunciati due presunti complici, uno maggiorenne Un distributore automatico forzato, prodotti per circa 80 euro portati via e la titolare spintonata durante la fuga. Per l’episodio, avvenuto il 12 ottobre in un comune della provincia di Oristano, i carabinieri hanno arrestato un minorenne e denunciato due giovani, uno dei quali maggiorenne. Secondo la ricostruzione dei militari, il ragazzo avrebbe agito insieme agli altri due nel pomeriggio, forzando il distributore installato all’interno di un esercizio commerciale. Scoperto dalla titolare, l’avrebbe spintonata e strattonata per assicurarsi la fuga e trattenere la refurtiva. La donna non ha riportato lesioni. È proprio l’uso della forza, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, a far contestare al minorenne la rapina, oltre al danneggiamento del distributore. L’intervento della Stazione locale ha permesso di rintracciarlo poco dopo. Gli arnesi da scasso sono stati sequestrati; i danni alla macchina sono ancora da quantificare. Dopo le formalità, il minorenne è stato accompagnato al Centro di prima accoglienza di Quartucciu, a disposizione dell’autorità giudiziaria minorile. Gli altri due giovani sono stati denunciati a piede libero. Le responsabilità contestate dovranno essere accertate nel procedimento giudiziario.