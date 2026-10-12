Cronaca Alghero, completate le nuove aree giochi in quattro borgate. Interventi in programma nelle scuole e al Parco Tarragona.

L'amministrazione comunale di Alghero ha concluso l'installazione delle nuove aree giochi nelle borgate di Maristella, Sa Segada, Santa Maria La Palma e Guardia Grande. Parallelamente, l'Ufficio Manutenzioni ha affidato a una ditta specializzata i lavori di verifica e messa in sicurezza delle attrezzature ludiche dislocate sull'intero territorio cittadino. Sulla programmazione degli spazi interviene l'esecutivo: «È un impegno che avevamo assunto durante la campagna elettorale e che stiamo portando avanti con determinazione – afferma il Sindaco Raimondo Cacciotto –. Uno degli obiettivi che ci siamo posti è quello di dotare progressivamente ogni quartiere e ogni borgata di un parco attrezzato, affinché tutti i bambini possano avere a disposizione uno spazio vicino a casa in cui giocare, incontrarsi e trascorrere del tempo all'aria aperta». «L’attenzione ai bambini e alle famiglie passa anche dalla cura degli spazi che frequentano quotidianamente – sottolinea l’Assessore alle Manutenzioni Francesco Marinaro –. Le nuove aree giochi nelle borgate rispondono a esigenze concrete delle comunità e offrono ai più piccoli luoghi in cui divertirsi in sicurezza, mentre i genitori possono ritrovarsi e condividere momenti di serenità. Allo stesso tempo stiamo lavorando sulla manutenzione delle attrezzature già presenti e programmando nuovi interventi, per migliorare progressivamente la qualità e la sicurezza delle aree dedicate al gioco in tutto il territorio comunale». Il piano dei lavori prevede ulteriori installazioni. Nella pineta verrà posizionata una teleferica con tre torri, mentre è in fase di individuazione la sede per una nuova area calisthenics dotata di attrezzature in acciaio. Gli interventi riguarderanno anche gli spazi esterni delle scuole dell'infanzia dell'Asfodelo, di Fertilia e di viale Giovanni XXIII, dove verranno sistemate due casette gioco, due pannelli per attività su prato, un orto didattico e quattro tavoli da picnic. Al Parco Tarragona, infine, è programmata la sostituzione della rete della struttura dell'Eldorado per completare il gioco e consentirne la fruizione.