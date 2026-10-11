Alghero, manutenzione delle strade: cantieri in arrivo in via Caravaggio, via Cagliari e via Catalogna

Proseguono ad Alghero gli interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria. Dopo i lavori avviati lunedì 5 ottobre in via Kennedy e in via Mattei, eseguiti previo accordo con la dirigenza scolastica dell’Argillera per contenere i disagi ad alunni e famiglie, le operazioni si sposteranno nei prossimi giorni in via Caravaggio, via Cagliari e via Catalogna.

«Sono quasi concluse le operazioni nella zona sud di Alghero – fa sapere l’Assessore alle Manutenzioni Francesco Marinaro –. In vista della Scala Piccada abbiamo ritenuto opportuno intervenire prioritariamente in questa parte della città, per evitare la sovrapposizione delle chiusure stradali legate ai cantieri e alla manifestazione sportiva, limitando così i disagi per i cittadini».

Il Servizio Manutenzioni, in coordinamento con il Comando di Polizia Locale, ha modificato l’ordinanza di regolamentazione temporanea del traffico per gestire in modo dinamico i divieti.

«Le esigenze operative e le condizioni meteorologiche possono comportare lievi variazioni del cronoprogramma – spiega Marinaro –. Abbiamo quindi previsto una maggiore flessibilità nella regolamentazione della circolazione, per consentire alla ditta di procedere speditamente e completare i lavori nel minor tempo possibile».

Il programma aggiornato degli interventi è consultabile sul sito istituzionale del Comune.