Alghero, furto nel cantiere della circonvallazione: un arresto della Polizia

Gli agenti del Commissariato di Alghero hanno arrestato in flagranza di reato un uomo con l'accusa di furto aggravato all'interno del cantiere della nuova circonvallazione, nella zona di Carrabuffas.

L'intervento è scattato intorno alle 18:30 del 5 ottobre. Durante un servizio di perlustrazione, predisposto dopo il recente ritrovamento di un ordigno artigianale nell'area, la pattuglia ha notato tre persone intente a caricare del materiale su un autocarro. Alla vista dei poliziotti, due sospettati si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce nella vegetazione circostante. Il terzo uomo, rimasto a bordo del mezzo, è stato bloccato.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, dal cantiere erano stati appena asportati cinque manicotti industriali, lunghi 5,90 metri e con un diametro di 70 centimetri. I tubi risultavano già sistemati sul cassone e ancorati con dei cavi. Gli accertamenti hanno rivelato che il veicolo era stato preso in prestito dall'uomo fermato, risultato non residente in città.

L'autocarro e il materiale sono stati sequestrati e messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, mentre l'uomo è stato condotto negli uffici di via Palatucci per la formalizzazione dell'arresto. I fatti descritti si riferiscono alla fase delle indagini preliminari. Le responsabilità dell'indagato dovranno essere accertate nelle successive sedi giudiziarie, nel pieno rispetto del principio della presunzione di innocenza.

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