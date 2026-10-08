Sanluri, statale 131: Anas presenta il progetto da 1,2 milioni per lo svincolo

Anas ha presentato il progetto per la messa in sicurezza e la riqualificazione dello svincolo di accesso alla strada statale 131 all'altezza di Sanluri. L'opera prevede un investimento di 1,2 milioni di euro per migliorare la fluidità della circolazione nel nodo viario che collega la città al resto del Medio Campidano.

L'intervento, illustrato nella sede della Struttura Territoriale Sardegna di Anas a Cagliari, consiste nella realizzazione di due rotatorie del diametro di circa 45 metri ciascuna e nell'installazione dell'impianto di illuminazione sull'intero svincolo. L'avvio dei lavori è programmato nel corso del 2027, all'interno di un più ampio piano di manutenzione che interesserà anche le pavimentazioni del tracciato.

Il sindaco Alberto Urpi commenta la chiusura della fase progettuale: «Siamo soddisfatti perché oggi arriviamo alla conclusione della fase di progettazione di un intervento che abbiamo chiesto proprio per risolvere un problema che riguarda tutti quelli che utilizzano questo svincolo. È un punto importante per Sanluri, perché da qui passa ogni giorno chi entra ed esce dalla 131 e chi si sposta verso gli altri Comuni del Medio Campidano. Abbiamo lavorato con Anas per arrivare a questo risultato e oggi abbiamo finalmente un progetto concreto e una previsione per la realizzazione dei lavori. L’illuminazione e il nuovo assetto dello svincolo permetteranno di rendere più ordinati e sicuri gli ingressi e le uscite dalla città. È un intervento sul quale abbiamo insistito molto e che consideriamo importante per Sanluri e per tutto il territorio. Ringrazio Anas Sardegna per la collaborazione e per il lavoro fatto insieme al Comune».

Sui dettagli tecnici interviene il responsabile Anas Sardegna, Salvatore Campione: «Oggi concludiamo la fase di progettazione di un intervento importante per il miglioramento dell’innesto al centro abitato di Sanluri. L’opera prevede il nuovo assetto dello svincolo, con l’illuminazione dell’intero nodo, per un investimento complessivo di circa 1,2 milioni di euro».