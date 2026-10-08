Volo cancellato sulla tratta Alghero-Firenze, giudice condanna Volotea al risarcimento

Il giudice ha condannato la compagnia aerea Volotea al pagamento di 250 euro a favore di un passeggero per la cancellazione del volo V71302 sulla tratta Alghero-Firenze, originariamente programmato per il 14 luglio 2025. La sentenza riconosce la responsabilità contrattuale del vettore, che ha soppresso il collegamento senza fornire un'adeguata giustificazione.

L'indennizzo è stato determinato in applicazione del Regolamento europeo 261/2004, che prevede una compensazione automatica di 250 euro per le tratte aeree inferiori a 1.500 chilometri. Il contenzioso è stato curato e portato a termine da ItaliaRimborso, società specializzata nella gestione delle pratiche per i disservizi aerei.

Sull'esito del procedimento interviene la società: «Questa decisione – dichiarano da ItaliaRimborso – conferma ancora una volta l’efficacia del nostro lavoro quotidiano a tutela dei viaggiatori e il principio per cui ogni cancellazione o ritardo deve essere giustamente risarcito quando non dipende da cause di forza maggiore. I passeggeri non devono mai rinunciare a far valere i propri diritti».