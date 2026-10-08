Abbanoa tra le aziende più apprezzate dai lavoratori: decima nel settore delle utilities

Il gestore idrico sardo è 130° su 450 nella classifica Italy’s Best Employers 2027, con un punteggio di 8,55 su 10.

Un buon posto di lavoro si riconosce anche da una domanda semplice: lo consiglieresti a un amico o a un familiare? È una delle domande al centro della classifica Italy’s Best Employers 2027, realizzata da Statista in collaborazione con il Corriere della Sera. Tra le 450 aziende considerate c’è anche Abbanoa, che si colloca al decimo posto nella categoria “Materie prime, energia, approvvigionamento e smaltimento”.

Nella graduatoria generale il gestore unico del servizio idrico integrato in Sardegna è al 130° posto, con 8,55 punti su 10. Davanti a tutti ci sono Lavazza, De Cecco e FinecoBank. Il risultato colloca Abbanoa tra le realtà valutate dai partecipanti in modo favorevole per il clima e l’esperienza lavorativa; la classifica, tuttavia, registra le opinioni espresse nel sondaggio e non costituisce una valutazione del servizio idrico offerto agli utenti.

Secondo il Corriere della Sera, l’indagine ha raccolto circa 300mila risposte relative a 450 aziende con almeno 250 dipendenti. La partecipazione era anonima e chiedeva di valutare il proprio datore di lavoro e altre imprese dello stesso settore. Le risposte hanno contribuito a formare il punteggio finale, con un peso diverso per i giudizi di chi lavora in un’azienda e per quelli di chi la osserva dall’esterno.

Abbanoa conta circa 1.700 dipendenti, secondo i dati forniti dall’azienda, distribuiti sul territorio regionale. Per una realtà sarda, entrare nella graduatoria nazionale e raggiungere il decimo posto nel proprio settore è un riconoscimento che riguarda la percezione del lavoro all’interno dell’organizzazione. Il dato più concreto resta quello del sondaggio: il giudizio espresso da chi ha partecipato, tradotto in un punteggio e in una posizione fra le aziende considerate.