Università di Sassari, concluso il primo festival europeo EUNICoast.

L’Università di Sassari ha ospitato il primo Student Festival EUNICoast, denominato “Onde di Cambiamento”. L’Ateneo ha riunito per cinque giorni oltre cento studenti provenienti dalle tredici università insulari e costiere che compongono il partenariato europeo.
Il programma accademico si è articolato attorno a quattro hackathon tematici. Le sessioni, precedute dai seminari dei docenti dell'Alleanza, si sono concentrate sui valori fondativi dell’Unione Europea e sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. Le proposte interdisciplinari elaborate dai gruppi di lavoro sono state presentate al pubblico il 25 settembre, all'interno della “Notte Europea dei Ricercatori – Sharper Night”, in collaborazione con l’Ufficio Terza Missione.
I lavori in aula sono stati affiancati da attività di ricognizione sul territorio. I partecipanti hanno visitato il complesso nuragico di Palmavera, il Museo della Tonnara di Stintino, il centro storico di Sassari e la spiaggia di Porto Ferro. Durante la settimana, la sede universitaria sassarese ha ospitato anche le sedute operative della Commissione Mobilità e Internazionalizzazione e del Consiglio degli Studenti EUNICoast.
Sui risultati dell'evento interviene la professoressa Claudia Crosio, coordinatrice locale EUNICoast: «Essere i primi dell’Alleanza a sviluppare un’attività di tale portata per gli studenti EUNICoast, mettendo insieme formazione, community engagement e internazionalizzazione, ha permesso al nostro Ateneo di dimostrare il valore che attribuisce all’internazionalizzazione e ha sottolineato l’importanza del nostro ruolo nel contribuire a costruire solide basi per la prossima generazione di studenti e cittadini europei, impegnati, consapevoli e disposti ad affrontare le sfide della sostenibilità».