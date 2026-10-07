Codrongianos, rinnovato un sostegno dell’elettrodotto tra Fiume Santo e Porto Torres

Un pilone di 38 metri, esposto per anni alla salsedine, è stato sostituito con una struttura nuova. A Codrongianos Terna ha completato la manutenzione straordinaria di un sostegno della linea elettrica a 150 kilovolt che collega Fiume Santo e Porto Torres.

L’intervento ha riguardato uno dei tralicci che reggono i cavi dell’elettrodotto. La nuova struttura, del peso di oltre otto tonnellate, è stata assemblata sul posto e installata utilizzando le fondazioni già esistenti. I lavori sono durati circa due settimane e hanno coinvolto 14 tecnici e operai delle unità Terna di Codrongianos e Villasor.

Il cantiere presentava alcune difficoltà: sotto la linea passano altre infrastrutture, da proteggere durante le operazioni. Per questo sono state predisposte opere provvisionali, cioè strutture temporanee di sicurezza.

Entrata in esercizio nel 1982, la linea fa parte della rete elettrica regionale. Secondo Terna, il rinnovo rientra nella manutenzione programmata degli impianti esistenti.