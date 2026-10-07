Sardegna, prestiti bancari in calo per le piccole imprese. Meloni (Confartigianato): "A rischio gli investimenti"

Alle piccole imprese produttrici sarde viene applicato un Tasso Annuale Effettivo (TAE) del 10,6%, contro il 6,1% riservato alle grandi strutture manifatturiere. Si tratta di un divario di 450 punti base tra piccole e medio-grandi imprese. Il divario è netto se confrontato con la Provincia Autonoma di Bolzano, dove il tasso per le PMI si attesta al 6,5% e il differenziale con le grandi aziende è di soli 220 punti base. Analizzando il totale delle imprese sarde, finanziarie e non, la media del TAE applicato è del 6,50%. L'Isola si posiziona così al secondo posto in Italia per costo del denaro, dopo la Calabria (6,50%) e ben al di sopra della media nazionale (4,97%). Nello specifico, il tasso è del 6,95% nelle costruzioni (sesto posto in Italia, media nazionale 6,12%), del 6,97% nei servizi (terzo posto, media nazionale 5,11%) e del 5,46% nel manifatturiero esteso (terzo posto, media nazionale 4,65%). L'indagine osserva inoltre l'evoluzione del costo del credito dall'inizio della stretta monetaria nel 2022. A marzo 2026, il tasso medio pagato dalle imprese sarde è superiore di 150 punti base rispetto a giugno 2022. A livello nazionale, dal 2019 a marzo 2026, i prestiti alle piccole imprese sono calati di 34 miliardi di euro (-25,9%). La flessione è ancora più marcata per le imprese artigiane, con un -39,3%. «La nostra rilevazione conferma come la stretta monetaria continui a produrre effetti particolarmente gravosi sulle micro e piccole imprese, una situazione che penalizza il cuore del sistema produttivo isolano e ne riduce la capacità di investire, innovare e creare occupazione», dichiara Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Sardegna. E aggiunge: «L'aumento dei tassi di interesse deciso dalla Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un ulteriore freno agli investimenti delle micro e piccole imprese, proprio nel momento in cui alle aziende viene chiesto di accelerare sulle transizioni digitale ed ecologica».