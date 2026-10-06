Castelsardo, bonifica sulla statale 134: recuperate due tonnellate di rifiuti

Oltre due tonnellate di rifiuti sono state rimosse sabato 3 ottobre da una scarpata in località San Giovanni, lungo la strada statale 134. L'operazione, coordinata dal Comune di Castelsardo, ha richiesto l'intervento dei rocciatori del Cvsm, supportati dagli operatori della ditta Econova, dalla compagnia barracellare e dal personale dell'Anas. Tra i materiali abbandonati figurano lavandini, pneumatici, materassi, selle da equitazione, reti per rotoballe e bidoni per la mungitura.

Durante le fasi di pulizia è stato disostruito un tunnel di scolo delle acque meteoriche situato a monte della carreggiata. Il canale risultava completamente bloccato da un accumulo di imballaggi, cassette in plastica, sacchi di immondizia e pannelli pubblicitari.

L'iniziativa rientra nel ciclo di interventi per il decoro urbano predisposti dall'amministrazione. «L’inciviltà alla base di certi comportamenti è inaccettabile e penalizza l’intera comunità – sottolinea la sindaca Maria Lucia Tirotto –. Per combattere chi non rispetta l’ambiente e scarica sulla collettività i costi di condotte sconsiderate, la risposta non può che essere duplice: da un lato, un’azione di sensibilizzazione civica; dall’altro, il rigoroso rispetto delle regole. E proprio su questo ultimo punto la giunta ha di recente deliberato un giro di vite sulle sanzioni per l'abbandono dei rifiuti e lavora all'implementazione di un sistema di videosorveglianza capillare sul territorio».

Nelle settimane precedenti il Comune aveva effettuato la pulizia delle cunette sulla statale 200, recuperando mezza tonnellata di materiali, e ripulito il bordo strada all'ingresso del centro abitato. «Queste bonifiche – spiega l’assessore all’Ambiente, Christian Speziga – sono necessarie a causa dell’inciviltà di chi trasforma i margini delle strade in discariche a cielo aperto. Questa situazione è purtroppo comune a molte amministrazioni locali alle prese con il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti. Non bisogna abbassare la guardia, e infatti nei prossimi giorni è stato programmato un altro intervento lungo la strada provinciale 90, al confine con Valledoria».

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