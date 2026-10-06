Sassari, studio della Neurochirurgia sui meningiomi pubblicato su Neurosurgical Focus

La rivista scientifica Neurosurgical Focus, organo ufficiale dell'American Association of Neurological Surgeons, ha pubblicato uno studio coordinato dalla Neurochirurgia dell'Università e dell'Aou di Sassari. La ricerca, intitolata “Diffusion MRI radiomics in meningiomas: imaging correlates of tumor grade and intraoperative consistency”, è diretta da Sabino Luzzi, professore ordinario e direttore della Struttura complessa dell'ospedale sassarese.

L'analisi si concentra sui meningiomi intracranici applicando i principi della radiomica. Questa metodologia estrae dati quantitativi dalle immagini di risonanza magnetica già disponibili prima dell'intervento, permettendo di ricavare informazioni anticipate sul grado istologico e sulla consistenza del tumore. Si tratta di parametri che determinano la strategia operatoria e le tecniche di rimozione, specialmente quando la lesione è localizzata vicino a delicate strutture nervose e vascolari.

Il lavoro nasce da una collaborazione multidisciplinare del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia dell'Università di Sassari. Tra gli autori figurano i professori Antonio Cossu, Salvatore Masala, Mariano Scaglion e Giuseppe Palmieri, affiancati da un gruppo di nove ricercatori italiani e internazionali.

Il risultato si inserisce nel quadro delle attività della Struttura di Neurochirurgia dell'Aou, polo di riferimento per le emergenze del Centro-Nord Sardegna. Il reparto ha recentemente incrementato gli interventi per patologie neuro-oncologiche complesse, accogliendo pazienti provenienti da Lazio, Marche e Toscana. Sul fronte accademico, il centro opera come sede congiunta con la Scuola di specializzazione dell'Università di Pavia e ha ospitato nell'ultimo anno medici e osservatori da Turchia, Pakistan, Honduras, Colombia, Azerbaigian, Messico e Stati Uniti.

Le moderne strategie diagnostiche e terapeutiche sulle neoplasie del sistema nervoso centrale saranno al centro del congresso multidisciplinare di neuro-oncologia, in programma il 29 e 30 ottobre e promosso dalle unità di Neurochirurgia e Anatomia Patologica dell'Aou di Sassari.