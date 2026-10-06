Poste Italiane, quattro webinar gratuiti su risparmio e investimenti per i cittadini sardi

Martedì 6 e giovedì 8 ottobre Poste Italiane organizza quattro webinar gratuiti dedicati ai cittadini sardi sul tema "Il risparmio e gli investimenti". Gli incontri si inseriscono nel progetto aziendale sull'educazione finanziaria e coincidono con la Settimana Mondiale dell’Investitore, in programma dal 5 all’11 ottobre.

Le sessioni online si terranno in due fasce orarie, alle 10.00 e alle 16.00. I relatori illustreranno gli strumenti per la gestione dei risparmi, la previdenza e la pianificazione economica personale e familiare. Gli appuntamenti di martedì alle 10.00 e di giovedì alle 16.00 saranno accessibili a tutti grazie all'ausilio dei sottotitoli e alla presenza di un interprete LIS (Lingua Italiana dei Segni).

La partecipazione richiede la registrazione sulla pagina web "Educazione Finanziaria" del sito istituzionale di Poste Italiane. Sulla stessa piattaforma è disponibile il materiale multimediale di approfondimento, compresa la serie podcast "Generazione EF - Una vita di benessere", incentrata sulle sfide economiche legate alle diverse fasi della vita, dai primi progetti alla genitorialità.