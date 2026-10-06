Ussassai, il GrIG si oppone alla procedura Suap per la centrale eolica "Serra Joni"

Il Gruppo d’Intervento Giuridico ha formalizzato un atto di intervento contro la procedura Suap (Sportello Unico Attività Produttive) avviata da Acciona Energia Global Italia per realizzare la centrale eolica "Serra Joni" nei comuni di Ussassai, Esterzili ed Escalaplano. L'associazione ecologista contesta il tentativo di ottenere l'autorizzazione unica senza aver prima concluso positivamente il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), per il quale il GrIG aveva già depositato un'opposizione ad aprile 2024.

L'iniziativa del GrIG ha coinvolto la Regione Sardegna e il Suap di Ussassai, estendendo l'informativa ai Ministeri dell'Ambiente e della Cultura e alle Soprintendenze di Cagliari e Sassari.

Il progetto "Serra Joni" prevede l'installazione di sette aerogeneratori alti 240 metri (potenza 49 MW) e un sistema di accumulo energetico da 15 MW, per un totale di 64 MW. Il piano include linee elettriche, stazioni di trasformazione (150/33 kV e 150 kV), viabilità e sbancamenti in aree caratterizzate da corsi d'acqua, boschi e nuraghi, sottoposte a vincolo paesaggistico e inserite nella Rete Natura 2000.

Oltre all'assenza della VIA, il GrIG segnala che parte delle aree di progetto ricade sotto diritti di uso civico, vincolo che prevede la "perpetua destinazione agro-silvo-pastorale" a beneficio dei residenti. L'associazione ricorda inoltre che un progetto simile e in parte sovrapponibile, denominato "Su Casteddu" e proposto da D&D Costruzioni, ha ricevuto parere negativo dal Ministero dell'Ambiente lo scorso 15 settembre 2026.