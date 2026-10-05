Bitti ospita la sesta edizione del Campus di Energia Creativa di Piero Marras

Dal 15 al 17 ottobre Bitti ospita la sesta edizione del Campus di Energia Creativa (CEC). Il progetto, ideato dal cantautore Piero Marras e giunto al terzo anno consecutivo nel centro barbaricino, riunisce dodici musicisti emergenti per una tre giorni di laboratori artistici ed esplorazione del territorio. Il programma è stato illustrato al cineteatro Ariston alla presenza del sindaco Giuseppe Ciccolini, dell'assessore al Turismo Christian Farina, dello stesso Marras e di Francesco Pitirra in rappresentanza della Regione.

I partecipanti alloggeranno all'agriturismo Calavrina, alternando le sessioni musicali alle attività agropastorali. Il cartellone prevede un incontro sul canto a tenore con l'etnomusicologo Omar Bandinu e Marco Serra, visite al sito nuragico di Romanzesu e ai musei multimediali locali, e un'esibizione all'alba alle porte del Parco regionale di Tepilora. La tre giorni si chiude con il concerto aperto al pubblico in programma sabato 17 ottobre alle 20.30 al cinema Ariston.

Sull'impostazione del format, Piero Marras precisa: «Sei anni di CEC, di Campus di Energia Creativa. È una bella soddisfazione. In un contesto anche sardo che vive della sindrome sanremese, della canzone e della musica come una gara, una competizione, ho ritenuto opportuno ritagliarmi uno spazio diverso, uno spazio soprattutto per i giovani musicisti, i talenti che abbondano in quest’isola, così da dar loro la possibilità di esibirsi e farsi notare in un teatro e di vivere con me tre giorni di musica. Tre giorni dove si parla, si suona, si discute, si sta insieme e si vive il territorio come quello stupendo di Bitti. Insisto nel dire che è una bella soddisfazione: sei anni non sono pochi, ma sto già pensando al settimo».

L'assessore comunale al Turismo Christian Farina inquadra le ricadute per l'area: «Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare la sesta edizione del CEC che si terrà in paese per il terzo anno consecutivo. Si tratta di un appuntamento che oltre a mettere assieme musica, talenti e confronto tra giovani cantautori, è un’ottima vetrina per far conoscere il nostro territorio. Così Bitti diventa un luogo di incontro e di ispirazione, dove la creatività dei giovani artisti dialoga con la nostra storia, le tradizioni, il patrimonio archeologico e le bellezze ambientali del nostro paesaggio».

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