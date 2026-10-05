Controlli nel fine settimana nell’Oristanese: due arresti e cinque denunce.

Due persone arrestate, cinque denunciate e altre cinque segnalate alla Prefettura per uso personale di stupefacenti. È il bilancio dei controlli svolti nel fine settimana dai Carabinieri nelle strade e nei locali della provincia di Oristano.





L’operazione, disposta nell’ambito delle attività di prevenzione coordinate dalla Prefettura, ha coinvolto le Compagnie di Oristano, Ghilarza e Mogoro. I militari hanno identificato 480 persone e controllato 334 veicoli. Dodici le sanzioni per violazioni del Codice della strada. Tra le persone identificate, 114 risultavano avere precedenti o segnalazioni di polizia: un dato che, da solo, non indica responsabilità per i fatti contestati durante i controlli.





I due arresti sono stati eseguiti in base a ordini della Procura di Oristano: le persone dovranno scontare pene cumulate per fatti commessi tra il 2019 e il 2021.





Tre automobilisti sono stati denunciati perché trovati alla guida in stato di ebbrezza, accertato con l’etilometro; le patenti sono state ritirate. Un’altra persona è stata denunciata per guida sotto l’effetto di stupefacenti. Un quinto conducente, dopo non essersi fermato all’alt di una pattuglia e aver tentato la fuga, è stato raggiunto: secondo quanto riferito dai Carabinieri, non aveva mai conseguito la patente.





Cinque persone sono state invece segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze per uso personale. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati 7 grammi di cocaina, 0,35 grammi di crack, 2 grammi di hashish e 0,12 grammi di marijuana. Altre tre persone sono state sanzionate perché guidavano senza aver mai ottenuto la patente.



