Roma, l'atleta algherese Marcello Manca premiato allo Stadio Olimpico

L'atleta e maestro algherese di sport da combattimento Marcello Manca ha ricevuto un riconoscimento ufficiale allo Stadio Olimpico di Roma. Il premio gli è stato conferito per i risultati ottenuti nel corso della carriera agonistica e per i titoli mondiali conquistati sul ring.

A margine della cerimonia di consegna, Manca ha commentato: «Ricevere un riconoscimento in un luogo iconico come l'Olimpico è un'emozione indescrivibile. Questo premio non è solo mio: appartiene alla mia famiglia, ai miei maestri, a chi mi sostiene da sempre e a tutta la comunità di Alghero. È una spinta enorme a continuare a lavorare duro e a puntare sempre in alto.»