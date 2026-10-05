Cronaca Cagliari, l'8 ottobre dipendenti Enel e volontari del Touring Club aprono la Basilica di San Saturnino

Giovedì 8 ottobre, dalle 9.30 alle 17.30, la Basilica di San Saturnino a Cagliari sarà accessibile al pubblico grazie all'iniziativa congiunta di Enel e Touring Club Italiano. L'appuntamento rientra nel progetto "Aperti per Voi" e si svolge in collaborazione con la Direzione regionale Musei nazionali Sardegna.



I dipendenti dell'azienda energetica, dopo una specifica fase di formazione, affiancheranno in via straordinaria il personale della struttura e i volontari del Touring Club. Il loro compito consisterà nell'accogliere i turisti e i cittadini, fornendo informazioni di orientamento culturale e artistico all'interno del sito. La Basilica di San Saturnino è il più antico e importante monumento paleocristiano e bizantino dell'Isola, oltre a rappresentare uno dei primi esempi di architettura protoromanica. L’area archeologica annessa documenta, attraverso i resti della necropoli, l'evoluzione della città dall’età romana all’affermazione del cristianesimo.



L'apertura cagliaritana si inserisce in un programma di volontariato d'impresa su scala nazionale che coinvolge anche le città di Brescia, Brindisi, Napoli, Padova, Palermo, Reggio Calabria, Roma e Udine. Attivo dal 2005, il progetto del Touring Club Italiano opera oggi con oltre 1.600 volontari in 99 luoghi d'arte distribuiti in 14 regioni, avendo registrato nel corso degli anni l'accesso di oltre 27 milioni di visitatori. L’elenco completo dei siti e le modalità di visita sono consultabili sul portale ufficiale dell'associazione.