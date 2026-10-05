Premio Regionale Sardo ad Abbasanta, Issed Baia AA e Istella Oroteddesa vincono la combinata

Le puledre di tre anni Issed Baia AA e Istella Oroteddesa si aggiudicano la combinata del 64° Premio Regionale Sardo, disputato all'impianto Asvi di Tanca Regia ad Abbasanta. La manifestazione, organizzata secondo i regolamenti e il disciplinare del Masaf, si è articolata in tre prove: morfo-attitudinale, salto in libertà e obbedienza e andature.

Nella categoria anglo arabo il successo è andato a Issed Baia AA, allevata da Sebastiano Dessì e presentata da Marco Dessì. La puledra ha ottenuto il primo posto nella prova morfo-attitudinale, il secondo nel salto in libertà e il quinto in obbedienza e andature. La classifica della combinata, determinata dai punteggi di tutte le prove, vede al secondo posto Ira Bonorvese AA e al terzo Ibn Battuta AA.

Tra i sella italiano la vittoria è andata a Istella Oroteddesa, figlia di Rubacuore Baio, allevata da Quirico Burra e presentata da Luigi Iriu. Il primo posto finale è frutto del primato in obbedienza e andature e della terza posizione nel salto in libertà. Completano il podio della categoria Cor Va Loi, secondo classificato, e Azahara al terzo posto.