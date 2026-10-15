Pula, Santa Margherita: precisazioni sulla concessione della struttura balneare.

Rettifica del 15 ottobre 2026 — La precedente versione dell’articolo pubblicata il 3 ottobre, redatta sulla base di un comunicato del Gruppo d’Intervento Giuridico, non riportava il successivo differimento della concessione demaniale disposto dalla Regione. Era pertanto inesatta la ricostruzione che presentava la concessione come cessata al 31 dicembre 2024. Sono stati corretti questo passaggio, il titolo e le affermazioni che qualificavano la struttura come abusiva e operante senza i titoli necessari nel biennio 2025–2026.

La concessione demaniale relativa alla struttura balneare di Turistica Service S.r.l., a Santa Margherita di Pula, rientra nell’allegato alla determinazione regionale n. 819/7240 del 26 febbraio 2025. Il provvedimento ha differito il termine delle concessioni elencate sino alla conclusione del procedimento di nuova assegnazione e comunque non oltre il 30 settembre 2027.

Quanto all’autorizzazione paesaggistica, la società, attraverso il proprio legale, precisa che è stata rilasciata il 29 giugno 2023 e ha durata quinquennale.

La società precisa inoltre che le verifiche delle autorità non hanno accertato irregolarità né determinato sanzioni e che la rimozione del chiosco è avvenuta volontariamente al termine della stagione balneare, senza prescrizioni delle autorità.

Sempre secondo le precisazioni fornite dalla società, al momento del montaggio, nel giugno 2026, la distanza dalla battigia era rispettata. Tale distanza si è successivamente ridotta a causa della mareggiata del 12 luglio, mentre il passaggio attraverso il chiosco è rimasto consentito a chiunque.