Alguer Family Festival: il programma del fine settimana tra Alghero e Santa Maria la Palma

Dal 2 al 4 ottobre l'Alguer Family Festival entra nel vivo con le iniziative della settima edizione dislocate tra i quartieri di Alghero e l'agro.

Il programma parte venerdì 2 ottobre, dalle 18 alle 20.30, al Teatro della Parrocchia della Mercede con un workshop dedicato all'educativa di strada, curato da Akròasis APS per riflettere sui percorsi formativi sul territorio.

Sabato 3 ottobre gli eventi si spostano nel quartiere di Sant’Agostino, in Largo Guillot. Dalle 16 alle 19 spazio al Ludobus con i giochi tradizionali in legno. A seguire, alle 19, lo spettacolo per bambini “I Pirati della Nuova Era” incentrato sul tema del riciclo, e alle 20 la performance con bolle di sapone giganti “Cosa bolle?”.

Domenica 4 ottobre la manifestazione si trasferisce a Santa Maria la Palma per una giornata dedicata ad animali e ambiente. Dalle 10 alle 19 aprono gli spazi de "La Fattoria degli Animali" e di "4 Zampe in Famiglia", con la presenza dei cani del canile comunale di Alghero. Dalle 10 alle 13 l'Associazione Comunicanem cura "Zampa Amica", laboratorio pratico sull'approccio corretto ai cani. Alle 11 è previsto il laboratorio "Family Plastic Free" sulle buone pratiche ambientali, mentre in due fasce orarie (11-12.30 e 15.30-17.30) è disponibile su prenotazione il "Battesimo della Sella" sui pony. Il fine settimana si chiude nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, con le attività dedicate alla Festa dei Nonni.

Il festival è promosso dall'Ufficio Politiche Familiari del Comune di Alghero insieme a Regione Sardegna, Fondazione Alghero, Parco di Porto Conte e alla rete delle associazioni locali.