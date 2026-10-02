Los Mataresos de l’Alguer a Tarragona per il trentesimo Concurs de Castells

Cinquantasei membri della colla castellera Los Mataresos de l’Alguer partecipano il 3 e 4 ottobre alla trentesima edizione del Concurs de Castells di Tarragona. È la seconda presenza consecutiva per la formazione algherese, costituita tre anni fa.
Sabato 3 ottobre, alle ore 11 in Plaça de la Font, il gruppo si esibirà per la prima volta nella città catalana realizzando i propri pilars. L'evento si inserisce nel raduno delle colles castelleres internazionali, realtà che promuovono la tradizione fuori dai territori di lingua catalana. Insieme agli algheresi parteciperanno le formazioni di Andorra, Parigi, Londra, Madrid, Copenhagen e Lo Prado, in arrivo dal Cile.
Nel corso del fine settimana, i Mataresos prenderanno parte anche alle sessioni ufficiali del concorso all'interno della Caixabank Tarraco Arena Plaça, struttura da undicimila posti. Sabato affiancheranno i Xics de Granollers, padrini della colla algherese, indossando la maglia granata per contribuire alla formazione della pinya, la base strutturale dei castelli.
Domenica, giornata conclusiva riservata alle dodici formazioni con il miglior posizionamento nel ranking biennale, gli algheresi supporteranno i Borinots. Il gruppo, proveniente dal quartiere Sants di Barcellona, compete innalzando costruzioni di nono livello definite di "gamma extra", tra cui il 4de9f e il 3d9f.