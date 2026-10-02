Parco di Porto Conte, a Casa Gioiosa la tappa della Biennale di Resilienza, Arte e Paesaggio

Sabato 3 ottobre, dalle 16 alle 19, Casa Gioiosa ospita una tappa della BRAL026 – Biennale di Resilienza, Arte e Paesaggio. L'appuntamento, inserito nel workshop operativo AsinaraLab026, prevede performance sonore e la tavola rotonda “Making Landscape in a Burning Globe”. Al centro del dibattito il ruolo dell'arte e dell'architettura del paesaggio di fronte alle trasformazioni ecologiche dettate dal cambiamento climatico, tra alluvioni, incendi e ondate di calore.

Il coordinamento scientifico e la moderazione sono affidati ad Annacaterina Piras, presidente di LWCircus ETS. Il programma nel giardino botanico della sede del Parco di Porto Conte coinvolge Henri Bava, Thomas Woltz, Dermot Foley, Emanuela Paglia e Silvia Capaccioli per i talk, con performance a cura di Tony di Napoli, Laura Martin, Ana Serrano e Joy Sfeir.

Previsti gli interventi istituzionali di Emiliano Orrù e Giulio Plastina (rispettivamente presidente e direttore del Parco di Porto Conte e dell’Area Marina Protetta), Gianluca Mureddu e Vittorio Gazale (presidente e direttore del Parco Nazionale dell’Asinara) e Salvatore Piras per l’Agenzia Forestas.

La BRAL nasce dalla collaborazione tra LWCircus e il Parco Nazionale dell’Asinara. L’edizione 2026 include la progettazione di opere site-specific sull'isola tramite l'AsinaraLab026 e la sesta edizione del simposio internazionale Convivium, incentrato sulle risposte progettuali ai disastri ecologici contemporanei.