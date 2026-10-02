Sassari, cento anni di Carlo Perella Ottica: chiesta un'onorificenza cittadina

Manuel Alivesi, coordinatore metropolitano di Sardegna Al Centro 20 Venti, ha depositato una proposta al sindaco di Sassari per conferire un’onorificenza cittadina a Leonardo Perella e all'attività Carlo Perella Ottica, fondata nel 1926 e arrivata al traguardo del secolo di storia.

Il centenario dell'azienda è stato celebrato al Teatro Verdi con l'evento “Cento anni di sguardi sul futuro”, cornice all'interno della quale è stato organizzato il concorso "Premio fotografico Carlo Perella – La tua visione di Sassari".

“Cento anni di attività non rappresentano soltanto un anniversario aziendale – afferma Manuel Alivesi – ma una parte della storia stessa di Sassari. In un secolo sono cambiate la città, la società, la tecnologia e il modo di vivere e di lavorare. Carlo Perella Ottica ha saputo attraversare questi cambiamenti mantenendo un forte legame con il territorio e con generazioni di sassaresi”.

Riguardo alla scelta del concorso per immagini, il coordinatore aggiunge: “È particolarmente bello – prosegue Alivesi – che un’azienda che da cento anni opera nel mondo dell’ottica abbia scelto di celebrare il proprio anniversario proprio attraverso lo sguardo sulla città. Le fotografie del premio raccontano Sassari da prospettive diverse e contribuiscono a costruire una memoria collettiva contemporanea della nostra comunità”.

La richiesta formale all'amministrazione si fonda sul ruolo storico del tessuto commerciale locale. “Crediamo che Sassari debba saper riconoscere e valorizzare quelle realtà che, attraverso il lavoro quotidiano, hanno contribuito alla crescita della città. Un’attività che raggiunge cento anni di presenza rappresenta un patrimonio economico, professionale, umano e identitario. Per questo chiediamo al Sindaco di valutare il conferimento di un’onorificenza cittadina a Leonardo Perella e alla storica attività di famiglia”.

Un principio che l'esponente politico estende all'intera rete imprenditoriale cittadina. “Sassari ha una storia commerciale e imprenditoriale importante, fatta di botteghe, aziende, professionisti e famiglie che per decenni hanno contribuito a tenere vivo il tessuto urbano. Valorizzare queste storie significa valorizzare la memoria della città e trasmetterla alle nuove generazioni”.