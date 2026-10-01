Asinara, concluso il presidio sanitario estivo: 308 interventi in quattro mesi

Si è concluso il 30 settembre 2026 il servizio di presidio sanitario estivo assicurato dal Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta sull’Isola dell’Asinara. Attivo dal 1° giugno negli ambulatori di Cala d’Oliva e Cala Reale, il servizio rientra nel protocollo d’intesa sottoscritto per il triennio 2026-2028.

Nel corso dei quattro mesi di attività sono stati registrati 308 interventi complessivi a favore di residenti, operatori, diportisti e visitatori. Sette eventi hanno richiesto procedure di trasferimento urgente: tre pazienti sono stati elitrasportati tramite il 118 e due trasferiti via mare con la motovedetta CP 810 della Guardia Costiera, mentre i restanti interventi hanno riguardato traumi e malori gestiti con il supporto della rete territoriale.

Il presidio operativo è frutto della collaborazione coordinata tra ASL n. 1 di Sassari, Comune di Porto Torres, Capitaneria di Porto, Agenzia Conservatoria delle Coste, Parco Nazionale dell’Asinara e CISOM.