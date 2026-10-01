Olbia, dal 5 al 10 ottobre la dodicesima edizione della rassegna Benvenuto Vermentino

Dal 5 al 10 ottobre Olbia ospita la dodicesima edizione di "Benvenuto Vermentino", manifestazione dedicata al comparto vitivinicolo organizzata dalla Camera di Commercio del Nord Sardegna e dall'Azienda Speciale Promocamera, insieme al Comune e al Consorzio di Tutela Vermentino di Gallura DOCG.

La presentazione ufficiale del programma si terrà mercoledì 7 ottobre alle 11 al Museo Archeologico. Per l'intera settimana il centro gallurese ospiterà l'iniziativa "Vermentino a Tavola", con menù e aperitivi a tema nelle strutture ricettive e commerciali aderenti, affiancata dalle visite guidate all'interno delle aziende produttrici per le "Esperienze in Cantina".

Il Museo Archeologico sarà la sede delle degustazioni tecniche curate dai sommelier dell'Ais, in programma il 7 e l'8 ottobre, e della Mostra di Artigianato Artistico, visitabile dall'8 all'11 ottobre. L'8 ottobre la stessa struttura ospiterà il convegno sulla filiera sughericola, mentre nel pomeriggio il sito del Pozzo Sacro di Sa Testa farà da cornice all'incontro sulla gestione delle risorse idriche nei vigneti, intitolato "Il Vermentino tra passato e futuro".

Il calendario proseguirà giovedì 9 ottobre con lo spettacolo "Benvenuto Vermentino... Show" e le aperture commerciali della "Vermentino Shopping Night". La chiusura è fissata per sabato 10 ottobre nel centro storico, con il percorso enogastronomico dedicato alle etichette di Sardegna, Liguria e Toscana, in concomitanza con la finale della decima edizione del Premio Nazionale Enoletterario "Vermentino".

L'evento è patrocinato dalla Regione Sardegna e supportato dal network camerale Salude & Trigu, in collaborazione con le associazioni di categoria del territorio, Ais Gallura e Associazione Città del vino.