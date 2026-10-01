Oristano, raccolta fondi per la ricerca sulla sclerosi multipla nel negozio Enel di via Tirso

Venerdì 2 ottobre il negozio Enel di Oristano, situato in via Tirso 144/146, ospita la raccolta fondi "La Mela di AISM". Nel corso della mattinata, i dipendenti dell'azienda e i volontari dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla distribuiranno le mele della solidarietà per finanziare la ricerca scientifica e sostenere i servizi dedicati alle persone affette dalla patologia e da malattie correlate.

L'appuntamento oristanese fa parte di un progetto che coinvolge 53 punti vendita della rete Enel sul territorio nazionale e si inserisce nell'ambito della campagna generale promossa dall'associazione nelle piazze italiane tra il 2 e il 4 ottobre.

Gli orari di apertura al pubblico della sede di via Tirso vanno dal lunedì al venerdì nella fascia mattutina compresa tra le 8.30 e le 12.15, con apertura pomeridiana aggiuntiva il martedì e il giovedì dalle 14.40 alle 15.50.