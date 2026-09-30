Sassari, donazione di sangue nel piazzale Falcone: raccolte 20 sacche con l'Avis

Venti sacche di sangue sono state raccolte questa mattina a Sassari nel piazzale Giovanni Falcone. L'iniziativa ha coinvolto il personale dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Corte di Giustizia Tributaria, che si è presentato all'autoemoteca dell'Avis Provinciale, operativa dalle 8.

Sull'impegno congiunto tra istituzioni e volontariato è riportata la dichiarazione dei vertici dell'associazione: “Quando realtà importanti del territorio partecipano in prima persona, il messaggio diventa ancora più forte: la donazione non si promuove soltanto con le parole, ma soprattutto dando l’esempio – ha detto Antonio Dettori, presidente dell’Avis Provinciale di Sassari –. È così che possiamo avvicinare nuove persone e rendere la solidarietà un gesto concreto e condiviso”.

Per i cittadini idonei, le prenotazioni per le future donazioni si effettuano sul sito www.avisprovincialesassari.it selezionando la data e l'orario.