Baratili San Pietro, il 10 ottobre il Baratili Wine Fest dedicato alla Vernaccia di Oristano

Sabato 10 ottobre il centro storico di Baratili San Pietro, lungo la Strada Provinciale 12, ospita il Baratili Wine Fest. La rassegna è incentrata sulla Vernaccia di Oristano, vitigno la cui presenza sul territorio è documentata a partire dall'XI secolo.

L'evento è promosso dal Comune con il sostegno dell'Assessorato regionale del Turismo e della Fondazione di Sardegna. La manifestazione si svolge in collaborazione con il GAL Sinis, il Consorzio Vernaccia di Oristano e l’Ecomuseo della Vernaccia, mentre l'organizzazione è affidata all’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e dello Spettacolo.

Sulle finalità della giornata interviene il sindaco di Baratili San Pietro, Alberto Pippia: "La Vernaccia di Oristano racconta una parte importante della storia e dell’identità di Baratili San Pietro. Con il Baratili Wine Fest vogliamo valorizzare questo patrimonio e, insieme, offrire ai visitatori l’occasione di conoscere il paese, le sue attività e i suoi luoghi. Il programma mette in relazione produttori, associazioni e realtà del territorio: dal convegno alle degustazioni, dalle visite ai murales agli appuntamenti per i più giovani. Ringrazio tutti coloro che stanno contribuendo alla manifestazione. La loro collaborazione è essenziale per dare visibilità alla Vernaccia e creare nuove opportunità per le attività produttive locali".

Il programma prende il via alle 16 nell’ex cantina Madau con un convegno dedicato al vitigno. Alle 17 è prevista l'apertura degli stand espositivi con le degustazioni curate dal GAL Sinis; i calici e i ticket sono acquistabili negli infopoint all’inizio e alla fine del percorso. Nella stessa fascia oraria, e fino alle 20, la Cooperativa Penisola del Sinis coordina le visite guidate gratuite ai murales a bordo del trenino turistico. L’Associazione Culturale Ideando organizza per le vie del paese una caccia al tesoro rivolta alla fascia d'età da 0 a 18 anni, con informazioni disponibili all'indirizzo mail ideandoac@gmail.com.

Il calendario serale inizia alle 20.30 in Piazza dei Balli con lo spettacolo “Il Sindaco di Scraffingiu - XX dì legislatura”. Dalle 22 a mezzanotte è in programma l'esibizione del fisarmonicista Gianni Ore. Da mezzanotte alle 3 la manifestazione si conclude negli spazi del Centro di Aggregazione Sociale di via Roma con il dj set di Alezeta.