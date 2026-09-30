Distretto di Alghero, a ottobre visite senologiche gratuite in quattro Case di Comunità

La Asl di Sassari attiva la campagna "Le Case di Comunità in Rosa" nel Distretto Socio Sanitario di Alghero. Il programma del mese dedicato alla prevenzione prevede visite senologiche gratuite rivolte alle donne di età compresa tra i 30 e i 45 anni e l'incontro con gli specialisti per la sensibilizzazione sul tumore alla mammella.

L'iniziativa itinerante si articola in quattro giornate. Il calendario inizia lunedì 5 ottobre nella Casa di Comunità Hub di Alghero. Seguiranno gli appuntamenti nelle Case di Comunità Spoke: lunedì 12 ottobre a Ittiri, lunedì 19 ottobre a Thiesi e lunedì 26 ottobre a Bonorva. Le prestazioni mediche saranno erogate dagli oncologi dell'azienda sanitaria locale.

Per accedere alle visite è necessario contattare il numero 079 9951680. Le prenotazioni sono aperte dal 30 settembre al 15 ottobre per tutte le date previste.

Nel corso degli appuntamenti, dalle 10 alle 12, oncologi, psicologi, chirurghi e professionisti della Asl incontreranno i cittadini per affrontare le tematiche legate alla patologia e promuovere le buone pratiche di salute. Durante le quattro giornate sarà inoltre possibile prenotare sul posto gli appuntamenti per gli screening oncologici programmati dall'Asl, relativi a mammella, collo dell’utero e colon retto.