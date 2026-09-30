Alghero, la Giunta stanzia 75mila euro per il campo sportivo San Marco di Fertilia

La Giunta comunale di Alghero ha approvato una variazione di bilancio da 75mila euro per finanziare i lavori di rifacimento del campo sportivo "San Marco" nella borgata di Fertilia. L'intervento, denominato formalmente “Riqualificazione e Rifunzionalizzazione del campo polivalente di Fertilia per la pratica del Rugby”, prevede la realizzazione di un nuovo fondo e la ricostruzione del terreno di gioco.

L'operazione è condotta in sinergia con il concessionario dell'impianto e mira a trasformare la struttura in uno spazio polifunzionale, destinato a fornire una soluzione alla carenza di spazi per le attività rugbistiche. L'intervento si affianca ai lavori già in corso nella borgata per la creazione di un impianto di quartiere dedicato a calcetto e basket. Il quadro amministrativo su Fertilia comprende anche la recente acquisizione dell'ex cinema teatro, mentre sul fronte sportivo cittadino la misura segue la consegna dei lavori dell'impianto "Pino Cuccureddu" e la riapertura dello stadio "Mariotti".

Sulla destinazione dei fondi interviene il sindaco Raimondo Cacciotto: «Grazie alle nuove risorse, prosegue come previsto il piano di rinnovamento delle strutture per le società sportive. La rifunzionalizzazione del “San Marco” è un gesto di riconoscenza verso un impianto che in passato ha calcato gli onori della cronaca sportiva regionale ma soprattutto fornisce valide alternative alle società del territorio, nel segno di una visione a lungo termine volta a valorizzare il ruolo sociale dello sport come presidio di aggregazione garantendo spazi moderni, sicuri ed efficienti».

Sulle prospettive dell'impiantistica locale si esprime l'assessore allo Sport, Enrico Daga: «L’impegno continua e contiamo di mettere a disposizione delle società sportive ogni condizione utile allo svolgimento delle attività. Riteniamo che anche questo passo possa esemplificare la volontà di affrontare con responsabilità il problema della mancanza di spazi, con l’obbiettivo di superare ogni difficoltà e passare a una fase in cui l'attenzione torni finalmente a guardare ai risultati agonistici e al benessere della pratica sportiva».