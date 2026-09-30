Sassari, all'Aou le nuove terapie contro l'emicrania: il 2 ottobre il congresso al Complesso Biomedico

Il Centro Cefalee dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari attiva percorsi di cura personalizzati per il trattamento dell'emicrania. La struttura eroga attualmente le principali terapie specialistiche, mettendo a disposizione dei pazienti anticorpi monoclonali con somministrazione sottocutanea o endovenosa, gepanti (farmaci orali specifici per la gestione e la prevenzione della patologia) e tossina botulinica.

Le recenti acquisizioni sulle metodiche di diagnosi e cura saranno il tema del congresso "Emicrania. Stato dell’arte e nuove prospettive", in programma venerdì 2 ottobre a partire dalle 8.15 nell’Aula Magna del Complesso Biomedico dell’Università degli Studi di Sassari. I responsabili scientifici dell'evento, il direttore della Struttura complessa della Clinica Neurologica dell’Aou Paolo Solla e il dirigente medico Tommaso Ercoli, delineano l'assetto del servizio: «Oggi possiamo offrire ai pazienti con emicrania tutte le principali opzioni terapeutiche specialistiche disponibili – spiegano Paolo Solla e Tommaso Ercoli – dagli anticorpi monoclonali, somministrabili sia per via sottocutanea sia per via endovenosa, ai gepanti e alla tossina botulinica. Avere a disposizione queste diverse possibilità significa poter costruire un percorso realmente personalizzato e seguire anche i pazienti con forme più complesse o che non hanno ottenuto un controllo soddisfacente della malattia con i trattamenti precedenti».

I lavori della mattina analizzeranno l'epidemiologia e le manifestazioni cliniche della malattia, con un focus sui disturbi neurologici funzionali. Il programma proseguirà con la presentazione delle innovazioni farmacologiche e dell'esperienza diretta del Centro Cefalee sassarese. Il dibattito scientifico esplorerà le correlazioni tra l'emicrania e altre condizioni cliniche, tra cui il rischio cardiovascolare, la sclerosi multipla, i disturbi psichiatrici, il dolore cronico e la fibromialgia. Una sessione specifica sarà riservata alle peculiarità della cefalea nelle diverse fasi della vita, con interventi dedicati all'età evolutiva, alla gravidanza e all'età anziana.

L'appuntamento riunisce specialisti provenienti dalle aziende sanitarie sarde e dagli atenei nazionali. Il corso riconosce 7 crediti Ecm ed è limitato a 50 partecipanti appartenenti alle branche di neurologia, medicina interna, psichiatria, ginecologia e ostetricia, neuropsichiatria infantile, medicina fisica e riabilitazione, radiodiagnostica, scienza dell’alimentazione e dietetica.